Politico: США отказываются называть происходящее в Нигере государственным переворотом
- РИА Новости
«По мнению специалистов, независимо от исхода событий, Вашингтон может найти способ сотрудничества с Вооружёнными силами Нигера, поскольку США имеют значительные интересы и задачи в этом регионе», — указывается в статье.
Отмечается, что поддерживающие переворот в Нигере устраивают шествия с российскими флагами, что усиливает опасения Запада.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.
Также заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов в беседе с RT заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере.