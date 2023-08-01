Politico: США отказываются называть происходящее в Нигере государственным переворотом

Власти Соединённых Штатов Америки не желают называть события в Нигере «переворотом», поскольку им придётся перестать оказывать помощь стране. Это может ослабить влияние США на африканском континенте и усилить пророссийские настроения, сообщает Politico.

«По мнению специалистов, независимо от исхода событий, Вашингтон может найти способ сотрудничества с Вооружёнными силами Нигера, поскольку США имеют значительные интересы и задачи в этом регионе», — указывается в статье.

Отмечается, что поддерживающие переворот в Нигере устраивают шествия с российскими флагами, что усиливает опасения Запада.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

Также заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов в беседе с RT заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере.