Белый дом: США могут свернуть сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности
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«Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может приостановить финансовую помощь Нигеру в случае нарушения конституционного порядка в стране.
28 июля генерал Абдурахман Чиани в эфире национального телевидения Нигера объявил себя председателем Национального совета спасения родины.