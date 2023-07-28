Белый дом: США могут свернуть сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

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«Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях», — цитирует его РИА Новости. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может приостановить финансовую помощь Нигеру в случае нарушения конституционного порядка в стране. 28 июля генерал Абдурахман Чиани в эфире национального телевидения Нигера объявил себя председателем Национального совета спасения родины.