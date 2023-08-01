В Японии и Южной Корее за выходные от жары умерли 15 человек

В Японии и Южной Корее из-за жары выше +35 °C в выходные скончались 15 человек, включая 13-летнего подростка, который получил тепловой удар по пути домой из школы.

Об этом сообщает The Guardian.

«Начиная со вторника на большей части территории страны действует предупреждение о жаре, которое объявляется, когда температура воздуха поднимается выше +35 °C», — говорится в статье.

Среди погибших были фермеры, пенсионеры и люди старше 90 лет.

Кроме того, 28 июля на тротуаре в Японии обнаружили 13-летнюю девочку без сознания. Уточняется, что ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от теплового удара.

Ранее в материале Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН, со ссылкой на сведения из Copernicus Climate Change Service (Служба по изменению климата «Коперникус») сообщалось, что июль текущего года может стать самым жарким месяцем в истории наблюдений за погодой и климатом.

Также на материковой части Греции прошли три волны эвакуации в связи с лесными пожарами.