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На материковой части Греции из-за лесных пожаров прошли эвакуации

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На материковой части Греции из-за новых лесных пожаров утром 27 июля прошли три волны эвакуации.
На материковой части Греции из-за лесных пожаров прошли эвакуации
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Афинско-Македонское информационное агентство.

Первыми были эвакуированы жители города Мелиссатика, спустя четыре часа — население Хриси-Акти-Панагии, Веланидии, Маратоса и Критарии. В 5:45 прошла эвакуация в Пефкакии, Аликес, Агиос Георгиос и Неа Агиалос.

Сообщается о гибели двух человек. Как отмечается, пожары также создают угрозу промышленной части города Волос.

26 июля министр гражданской защиты Греции Василис Папагеоргиу принял решение объявить чрезвычайное положение в шести муниципальных образованиях Родоса в связи с пожарами.

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