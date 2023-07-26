Греческие власти объявили режим ЧП на острове Родос из-за лесных пожаров
- AFP
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Об этом говорится в публикации греческого агентства АМНА.
«Речь идёт о муниципальных образованиях Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос», — пишет агентство.
На прошедшей неделе из-за пожаров объявили ЧП в Аттавиро, Камиро и Линдос, а в воскресенье, 23 июля, в Южном Родосе.
Ранее стало известно, что правительство Италии намерено обсудить введение режима ЧС в связи с аномальной жарой и пожарами.