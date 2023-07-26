Итальянское правительство обсудит введение режима ЧС в связи с пожарами

Правительство Италии в ходе заседания в Риме в среду, 26 июля, обсудит вопрос необходимости ввести режим ЧС в пострадавших от пожаров и жары регионах.

Эту информацию приводит британский канал Sky News.

Также власти проведут дискуссию на тему предоставления отпуска тем работникам, которые наиболее подвержены воздействию аномальной жары.

На итальянском острове Сицилия, по последним данным, действует порядка 650 пожаров, жертвами которых уже стали трое пожилых граждан.

Губернатор Сицилии Ренато Шифани заявил, что жара и пожары превратили последние сутки в «один из самых трудных дней за последние десятилетия».

Ранее сообщалось, что пожар в районе турецкого города Кемер уничтожил уже 120 га леса. Работы по локализации пожара ведутся с воздуха и с земли.