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ООН: июль могут признать самым тёплым месяцем в истории наблюдений

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Июль текущего года может стать самым жарким месяцем в истории наблюдений за погодой и климатом.
ООН: июль могут признать самым тёплым месяцем в истории наблюдений
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН, со ссылкой на сведения из Copernicus Climate Change Service (Служба по изменению климата «Коперникус»).

«Первые три недели июля были самым тёплым трёхнедельным периодом за всю историю наблюдений», — пишет источник.

Высокие температуры «были связаны с волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы».

Ранее сообщалось, что на материковой части Греции прошли три волны эвакуации в связи с лесными пожарами.

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