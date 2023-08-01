Журналист Bild Репке: ВСУ потеряли БМП CV90, так как применяли её слишком близко к фронту
«CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого её предполагалось использовать», — написал он в Twitter.
Кроме того, он обвинил Украину в том, что она разделяет большие бригады на изолированные уязвимые группы.
По словам Репке, БМП была потеряна, помимо прочего, потому что «использовалась для изолированной обороны» в районе Червонопоповки.
Ранее российские военные добыли в районе Кременной шведскую БМП.
Позже сообщалось, что захваченная Россией БМП CV90 использовалась «уникальной шведской» бригадой ВСУ.