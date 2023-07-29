Военная хроника: шведскую БМП российские военные добыли в районе Кременной
Как уточняется, в CV90 используется много проприетарных шведских технологий, включая сталь для литья орудий, тепловизионные матрицы, сервоприводы, механизмы заряжания орудия и поворота башни, двигатель и трансмиссию.
При этом наибольшую ценность для изучения представляют используемые в боекомплекте бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС) APFSDS-T Mk1/2 с вольфрамовыми сердечниками.
РИА Новости ранее сообщило, что российские военные впервые захватили в ходе боя с ВСУ шведскую БМП CV90, её удалось подбить из ручного противотанкового гранатомёта.