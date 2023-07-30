Forbes: захваченная Россией БМП CV90 использовалась «уникальной шведской» бригадой ВСУ

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 «уникальной шведской» 21-й бригады ВСУ.

«Российская армия подбила первую украинскую боевую машину пехоты CV90», — говорится в статье.

Отмечается, что российскими войсками была повреждена 37-тонная БМП с 40-мм автоматической пушкой и девятью военными.

По данным журнала, локальная контратака с применением шведских боевых машин проводилась на Краснолиманском направлении.

Ранее российские специалисты исследовали трофейную военную технику НАТО.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА.