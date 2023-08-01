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РИА Новости: сотрудники ГУР Украины избили и унизили наёмников из Колумбии

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Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники ГУР избивают и унижают их.

Отмечается, что видеозаписи инцидентов были опубликованы и распространены в Сети.

На них, как сообщает РИА Новости, группа испаноговорящих разговаривают на повышенных тонах.

«Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он к нам относится как к животным», — говорится в одном из видео, где колумбиец указывает рукой на украинца.

Кроме того, наёмник заявил, что люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений».

По данным агентства, из данной группы наёмников на Украине погибло уже 25 колумбийцев.

Ранее боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наёмника.

Также сообщалось, что российское подполье раскрыло новые данные об ударах по наёмникам в Николаеве.

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