РИА Новости: сотрудники ГУР Украины избили и унизили наёмников из Колумбии
Отмечается, что видеозаписи инцидентов были опубликованы и распространены в Сети.
На них, как сообщает РИА Новости, группа испаноговорящих разговаривают на повышенных тонах.
«Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он к нам относится как к животным», — говорится в одном из видео, где колумбиец указывает рукой на украинца.
Кроме того, наёмник заявил, что люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений».
По данным агентства, из данной группы наёмников на Украине погибло уже 25 колумбийцев.
Ранее боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наёмника.
Также сообщалось, что российское подполье раскрыло новые данные об ударах по наёмникам в Николаеве.