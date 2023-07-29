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РИА Новости: боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наёмника

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Командир подразделения российской разведки с позывным Шума заявил, что украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наёмника на поле боя на Запорожском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам разведчика, его группа прослушивала захваченную радиостанцию и наблюдала, как ВСУ расстреляли своего наёмника и подожгли его.

«Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было чётко видно, что он тянул руку», — сказал военный.

Ранее Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наёмников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.

Также ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Черкасской области.

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