Командир подразделения российской разведки с позывным Шума заявил, что украинские боевики расстреляли и подожгли иностранного наёмника на поле боя на Запорожском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам разведчика, его группа прослушивала захваченную радиостанцию и наблюдала, как ВСУ расстреляли своего наёмника и подожгли его.

«Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было чётко видно, что он тянул руку», — сказал военный.

Ранее Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наёмников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.

Также ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Черкасской области.