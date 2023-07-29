РИА Новости: боевики ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наёмника
Об этом информирует РИА Новости.
По словам разведчика, его группа прослушивала захваченную радиостанцию и наблюдала, как ВСУ расстреляли своего наёмника и подожгли его.
«Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было чётко видно, что он тянул руку», — сказал военный.
Ранее Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наёмников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.
Также ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Черкасской области.