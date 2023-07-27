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РИА Новости: подполье раскрыло новые данные об ударах по наёмникам в Николаеве

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Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наёмников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.

Об этом РИА Новости рассказал активист николаевского подполья.

«Прилетела ракета по курорту Коблево», — рассказал военный.

По его словам, иностранные наёмники с началом СВО были заселены в дома отдыха в данном районе.

Также, как отметил подпольщик, произошло попадание в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел».

Ранее в Николаеве было уничтожено расположение ВСУ и иностранных наёмников.

Кроме того, ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве.

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