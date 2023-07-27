РИА Новости: подполье раскрыло новые данные об ударах по наёмникам в Николаеве
Об этом РИА Новости рассказал активист николаевского подполья.
«Прилетела ракета по курорту Коблево», — рассказал военный.
По его словам, иностранные наёмники с началом СВО были заселены в дома отдыха в данном районе.
Также, как отметил подпольщик, произошло попадание в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел».
Ранее в Николаеве было уничтожено расположение ВСУ и иностранных наёмников.
Кроме того, ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве.