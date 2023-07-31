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Вице-президент Намибии сообщил о сотрудничестве с Россией в ряде сфер

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Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба в интервью RT рассказал о сотрудничестве стран в ряде сфер, в частности в образовательной.

По его словам, многие африканские чиновники в 1970—1990-е годы учились в СССР, но после распада Советского Союза традиция получать российское образование не прерывалась.

«Наш министр здравоохранения, который сейчас здесь с нами, получил образование в России. Причём не только он: его жена (к сожалению, её уже нет в живых) тоже получила образование в России. Здесь они и поженились», — сказал Мбумба.

Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Жан-Лоран Магале сообщил, что специалисты России и республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.

Также стало известно, что Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (СПГУ) подписал соглашение о сотрудничестве с девятью африканскими странами: Египтом, Замбией, Зимбабве, Намибией, Нигерией, ЮАР и другими.

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