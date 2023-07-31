Венгрия не смогла из-за бойкота правящих партий одобрить приём Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не смог проголосовать за приём Швеции в НАТО из-за бойкота правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и её младших партнёров, христианских демократов.

Как сообщает ТАСС, для утверждения повестки дня, в которой предполагалось рассмотреть вопрос о членстве Швеции в НАТО, не набралось достаточного числа голосов.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в начале июля заявил, что Венгрия намерена ориентироваться на решение Турции в вопросе ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.