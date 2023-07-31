Узнать больше

Венгрия не смогла из-за бойкота правящих партий одобрить приём Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Парламент Венгрии не смог проголосовать за приём Швеции в НАТО из-за бойкота правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и её младших партнёров, христианских демократов.
Венгрия не смогла из-за бойкота правящих партий одобрить приём Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, для утверждения повестки дня, в которой предполагалось рассмотреть вопрос о членстве Швеции в НАТО, не набралось достаточного числа голосов.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в начале июля заявил, что Венгрия намерена ориентироваться на решение Турции в вопросе ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить