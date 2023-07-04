Сийярто: Венгрия в ратификации членства Швеции в НАТО намерена ориентироваться на Турцию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена ориентироваться на решение Турции в вопросе ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

По словам Сийярто, он провёл много консультаций с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по вопросу вступления Швеции в НАТО.

Он добавил, что Анкара намерена в ближайшее время обсудить этот вопрос со шведскими властями.

«И если будет какой-то сдвиг, мы выполним своё обещание, что Венгрия не будет задерживать членство какой-либо страны в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.