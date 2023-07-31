В США восьмилетний ребёнок выжил после нападения пумы

В Олимпийском национальном парке Вашингтона (США) 29 июля пума напала на восьмилетнего ребёнка. Уточняется, что он был доставлен в медицинское учреждение с незначительными травмами.

Об этом сообщает сайт службы национальных парков страны.

Отмечается, что пума убежала от ребёнка после того, как на неё накричала его мать.

Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов намерены поймать дикое животное.

«Это может помочь выяснить причину нападения животного, поскольку пумы редко встречаются, а их нападения на людей чрезвычайно необычны», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Соколов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, рассказал, что отлов белых медведей поможет решить проблему с нападениями животных на людей.

Также сообщалось, что на тропе недалеко от Западного Йеллоустона в американском штате Монтана обнаружили тело женщины, повстречавшейся с гризли.