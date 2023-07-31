Узнать больше

В США восьмилетний ребёнок выжил после нападения пумы

Короткая ссылка
В Олимпийском национальном парке Вашингтона (США) 29 июля пума напала на восьмилетнего ребёнка. Уточняется, что он был доставлен в медицинское учреждение с незначительными травмами.
В США восьмилетний ребёнок выжил после нападения пумы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт службы национальных парков страны.

Отмечается, что пума убежала от ребёнка после того, как на неё накричала его мать. 

Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов намерены поймать дикое животное.

«Это может помочь выяснить причину нападения животного, поскольку пумы редко встречаются, а их нападения на людей чрезвычайно необычны», — говорится в сообщении. 

Ранее Александр Соколов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, рассказал, что отлов белых медведей поможет решить проблему с нападениями животных на людей.

Также сообщалось, что на тропе недалеко от Западного Йеллоустона в американском штате Монтана обнаружили тело женщины, повстречавшейся с гризли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить