AP: в Монтане обнаружили тело женщины после встречи с гризли
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Об этом сообщает Associated Press.
В местном отделении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США рассказали, что правоохранители проводят расследование нападения.
Ведомство уточнило, что смерть наступила после контакта женщины с медведем, но не назвало точную её причину.
Район происшествия популярен у туристов, из-за нападения его перекрыли.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России сообщало, что белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.