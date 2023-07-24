AP: в Монтане обнаружили тело женщины после встречи с гризли

Мёртвая женщина обнаружена на тропе недалеко от Западного Йеллоустона в американском штате Монтана, вблизи были найдены следы гризли.

Об этом сообщает Associated Press.

В местном отделении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США рассказали, что правоохранители проводят расследование нападения.

Ведомство уточнило, что смерть наступила после контакта женщины с медведем, но не назвало точную её причину.

Район происшествия популярен у туристов, из-за нападения его перекрыли.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России сообщало, что белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.