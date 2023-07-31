Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование ВС Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией.

Как сообщает РИА Новости, командование опубликовало в соцсетях несколько фотографий военнослужащих со снайперским оружием на фоне заграждения на границе.

«На границе с Белоруссией по-прежнему опасно. Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии», — заявил уполномоченный правительства по безопасности Станислав Жарин.

На прошлой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на белорусскую территорию пятерых мигрантов.