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The Times: британские власти позволяют экспортировать оборудование в Россию в обход санкций

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Британское правительство, несмотря на западные рестрикции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, позволяют экспортировать оборудование в обход санкций.

Об этом пишет The Times

По данным газеты, речь идёт об оборудовании для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.

Так, например, строительная компания Hill & Smith в прошлогодней отчётности заявила, что у неё «нет прямых российских клиентов или поставщиков».

При этом, согласно экспортным данным, одна из её дочерних фирм продолжает поставлять в Россию трубные опоры для крепления газопроводов.

«Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование», — отметили в газете.

Ранее депутат Алексей Чепа прокомментировал ужесточение Японией условий экспорта автомобилей в Россию.

Также сообщалось, что Минпромторг России утвердил обновлённый перечень параллельного импорта.

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