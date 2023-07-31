The Times: британские власти позволяют экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
Об этом пишет The Times.
По данным газеты, речь идёт об оборудовании для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.
Так, например, строительная компания Hill & Smith в прошлогодней отчётности заявила, что у неё «нет прямых российских клиентов или поставщиков».
При этом, согласно экспортным данным, одна из её дочерних фирм продолжает поставлять в Россию трубные опоры для крепления газопроводов.
«Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование», — отметили в газете.
Ранее депутат Алексей Чепа прокомментировал ужесточение Японией условий экспорта автомобилей в Россию.
Также сообщалось, что Минпромторг России утвердил обновлённый перечень параллельного импорта.