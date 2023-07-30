В офисе Зеленского заявили, что Украина начнёт переговоры с США о гарантиях безопасности
- AP
«Украина начнёт переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе», — написал он в Telegram.
Ермак добавил, что эти соглашения будут действовать до момента «вступления Украины в НАТО».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что позиция американских властей делает невозможными мирные переговоры по Украине.
Кроме того, российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Москвой в отношении обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию.