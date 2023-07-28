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Путин заявил, что США и НАТО отказываются от переговоров с Россией на тему безопасности

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией в отношении обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию.
Путин заявил, что США и НАТО отказываются от переговоров с Россией на тему безопасности
  • РИА Новости

«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, ещё раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — отметил Путин во время пленарного заседания саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Он также уточнил, что украинские власти приняли декрет, который закрепляет запрет на ведение переговоров с Россией.

«Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры», — заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают придерживаться непримиримой позиции, несмотря на непростое состояние, в котором они находятся.

Также секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о готовности российской стороны к обсуждению путей урегулирования конфликта на Украине, однако отметил, что в данной ситуации Киеву следует побуждать к переговорам именно западных кураторов киевского режима.

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