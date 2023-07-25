Патрушев заявил, что побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева

Российская сторона готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине, побуждать к переговорам нужно западных кураторов киевского режима.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Йоханнесбурге на совещании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чём заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной», — цитирует его «Российская газета».

Ранее Патрушев обсудил с помощником президента Бразилии ситуацию вокруг Украины.

Также он заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.