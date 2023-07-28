Песков заявил, что Киев отвергает диалог по урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают придерживаться непримиримой позиции, несмотря на непростое состояние, в котором они находятся.

«Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию», — цитирует его ТАСС.

Песков также отметил, что российская сторона выражает готовность к участию в переговорном процессе и решении конфликта на Украине.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах», — уточнил он.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о готовности российской стороны к обсуждению путей урегулирования конфликта на Украине, однако отметил, что в данной ситуации Киеву следует побуждать к переговорам нужно именно западных кураторов киевского режима.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ещё до специальной военной операции договорился с Западом «воевать до последнего украинца».