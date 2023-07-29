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Захарова заявила, что позиция США блокирует возможность мирных переговоров по Украине

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Позиция американских властей делает невозможными мирные переговоры по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что позиция США блокирует возможность мирных переговоров по Украине
  • РИА Новости

«Она (американская администрация. — RT) сделала это своей миссией — необходимость достижения не просто результатов, а стратегического поражения нашей страны на поле боя», — приводит ТАСС её слова на полях второго саммита Россия — Африка.

Захарова подчеркнула, что США идут этой трудной дорогой, несмотря на её «безумие и нереалистичность».

«Но они почему-то всё равно от этой идеи не отказываются. Мало того, на все слова о мире, о мирных переговорах, которые они слышат от Африки, от Азии, из Латинской Америки, они отвечают, что только поле боя и сражение», — отметила дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Москвой в отношении обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию.

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