Захарова заявила, что позиция США блокирует возможность мирных переговоров по Украине

Позиция американских властей делает невозможными мирные переговоры по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она (американская администрация. — RT) сделала это своей миссией — необходимость достижения не просто результатов, а стратегического поражения нашей страны на поле боя», — приводит ТАСС её слова на полях второго саммита Россия — Африка.

Захарова подчеркнула, что США идут этой трудной дорогой, несмотря на её «безумие и нереалистичность».

«Но они почему-то всё равно от этой идеи не отказываются. Мало того, на все слова о мире, о мирных переговорах, которые они слышат от Африки, от Азии, из Латинской Америки, они отвечают, что только поле боя и сражение», — отметила дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Москвой в отношении обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию.