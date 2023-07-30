Узнать больше

Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск обратился к российскому правительству с призывом возобновить зерновую сделку.
Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, после традиционной воскресной проповеди он призвал «своих братьев и власти России» вернуться к «Черноморской инициативе», чтобы зерно могло перевозиться «в безопасности».

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

Он подчеркнул, что ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить