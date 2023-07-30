Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Папа Римский Франциск обратился к российскому правительству с призывом возобновить зерновую сделку.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, после традиционной воскресной проповеди он призвал «своих братьев и власти России» вернуться к «Черноморской инициативе», чтобы зерно могло перевозиться «в безопасности».

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

Он подчеркнул, что ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было.