Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он будет дальше незаконно удерживать власть в стране.

«Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне», — заявил он на своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что Зеленский незаконно продолжает удерживать власть в стране, так как введённое им военное положение не позволяет провести в государстве всеобщие выборы.

По его мнению, данная ситуация, а также принудительный призыв украинцев в ряды ВС Украины могут привести к гражданской войне.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.