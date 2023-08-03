Внук экс-президента Египта Гамаля Абдель Насера рассказал о своём знаменитом дедушке

Гамаль Абдель Насер — младший, внук экс-президента Египта Гамаля Абдель Насера, в эксклюзивном интервью RT рассказал о своём знаменитом дедушке и попытках сохранить его наследие.

Как отметил Абдель Насер — младший, он не застал своего дедушку при жизни, однако его отец, а также другие люди много о нём рассказывали.

«Отец всегда нам рассказывал о его гуманности и порядочности, чтобы мы в последующем учились этим человеческим качествам. Не только отец рассказывал нам о нём, но и все люди. Ведь вы знаете, что все слои общества, а особенно бедные люди, очень любили Гамаля Абдель Насера», — рассказал он.

По его словам, от других людей он слышал не те истории, которые ему и его близким рассказывали дома.

«Но они все усиливали наше чувство гордости и понимания, что нам необходимо учиться у этого человека, который является примером для нас в жизни с точки зрения его человечности и порядочности, поскольку он был, в первую очередь, человеком», — подчеркнул он.

Внук экс-президента также добавил, что он лично издал книгу, в которой находятся рукописи Гамаля Абдель Насера, в которые входят его мемуары о времени до революции, когда он находился в осаде в Фаллудже, а также там находится заявление от 30 марта 1968 года.

«Важность этих документов состоит в том, что они демонстрируют эволюцию образа мышления Гамаля Абдель Насера в дореволюционный период, после него, и после шестидневной войны», — отметил он.

Ранее сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере рассказал о сохранении наследия своего отца.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.