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Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере рассказал о сохранении наследия своего отца

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Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере рассказал о работе компании Butiama Cultural Tourism Enterprise, основной деятельностью которой является популяризация исторического наследия Джулиуса Ньерере. В этой компании Мадарака Ньерере занимает пост управляющего директора.

«Молодое поколение сегодня перегружено информацией. Не вся та информация, которую оно получает, имеет отношение к нашей истории. Я регулярно встречаюсь с представителями молодёжи, которые очень слабо представляют себе историю, и, думаю, нуждаются в таких людях, как мы, у которых есть эта связь с прошлым, чтобы войти в контакт с историей. Ведь это наша история, нам нужно её признавать, гордиться ею, и отчасти моя работа именно в этом — доносить нашу историю, в том числе наследие моего отца, до молодого поколения», — сказал в беседе с RT Мадарака Ньерере.

По его словам, после смерти отца осталось большое наследие. Многие начали приезжать в Бутиаму, где был похоронен Джулиус Ньерере, чтобы почтить его память.

«Я осознал, что люди, которые приезжают в Бутиаму, хотят окунуться больше в историю Бутиамы, в наследие моего отца. Я решил, что нужно предоставлять каждому типу посетителей хороший опыт, чтобы у них осталось удовлетворение от информации, полученной при посещении», — рассказал Мадарака Ньерере.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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