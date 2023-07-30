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Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские поняли, что борются за выживание

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Русские поняли, что в случае их поражения Запад назначит в России своих представителей и лишит их всех ресурсов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

Макгрегор отметил, что граждане России понимают возможность угрозы со стороны США в отношении их ресурсов и поэтому обладают решимостью довести конфликт до конца.

«Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придётся победить», — добавил экс-советник.

Ранее Макгрегор заявил, что США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине. 

Также, по его словам, ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России.

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