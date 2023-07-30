Экс-советник Пентагона Макгрегор: русские поняли, что борются за выживание
Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
Макгрегор отметил, что граждане России понимают возможность угрозы со стороны США в отношении их ресурсов и поэтому обладают решимостью довести конфликт до конца.
«Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придётся победить», — добавил экс-советник.
Ранее Макгрегор заявил, что США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине.
Также, по его словам, ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России.