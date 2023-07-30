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Wirtualna Polska: болельщики польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры на матче

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Антиукраинские баннеры болельщиков польского «Шленска» спровоцировали «громкий скандал» во время футбольного матча клуба.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Отмечается, что болельщики вывесили на трибунах баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни».

Также они демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов.

Издание призвало «немедленно отреагировать» польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, «ответственных за компрометирующую ситуацию».

Ранее радиоведущий из США Гарланд Никсон заявил, что США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину.

Также экс-советник Пентагона  Дуглас Макгрегор выразил мнение, что польская армия легко сровняет Львов с землёй.

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