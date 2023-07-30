Wirtualna Polska: болельщики польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры на матче

Антиукраинские баннеры болельщиков польского «Шленска» спровоцировали «громкий скандал» во время футбольного матча клуба.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Отмечается, что болельщики вывесили на трибунах баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни».

Также они демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов.

Издание призвало «немедленно отреагировать» польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, «ответственных за компрометирующую ситуацию».

Ранее радиоведущий из США Гарланд Никсон заявил, что США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину.

Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что польская армия легко сровняет Львов с землёй.