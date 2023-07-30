Wirtualna Polska: болельщики польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры на матче
Об этом пишет издание Wirtualna Polska.
Отмечается, что болельщики вывесили на трибунах баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни».
Также они демонстрировали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов.
Издание призвало «немедленно отреагировать» польскую футбольную лигу и сурово наказать лиц, «ответственных за компрометирующую ситуацию».
Ранее радиоведущий из США Гарланд Никсон заявил, что США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину.
Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что польская армия легко сровняет Львов с землёй.