Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину
- РИА Новости
По его словам, Польша для США — «расходный материал», и Вашингтон может дать добро на «ввод польских войск на Украину».
Никсон добавил, что данное решение служит в интересах Соединённых Штатов, так как «войска Польши будут разгромлены на территории Украины» и поляки потребуют отставку правительства, что позволит США привести к власти своих ставленников.
Хотя Польша является членом НАТО, альянс не станет задействовать пятую статью ради неё в случае необходимости, подчеркнул журналист.
Ранее канадское издание The Globe and Mail сообщило, что НАТО намерено построить в Польше, в городе Жешув, находящемся в 100 км от украинской границы, новый военный объект для ремонта военной техники ВС Украины.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что Польша сровняет Львов с землёй, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины.