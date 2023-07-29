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Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину

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Радиоведущий из США Гарланд Никсон на своём YouTube-канале заявил, что администрация Соединённых Штатов может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, поскольку поляки для американцев всего лишь «расходный материал» в украинском конфликте.
Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вступления её войск на Украину
  • РИА Новости

По его словам, Польша для США — «расходный материал», и Вашингтон может дать добро на «ввод польских войск на Украину».

Никсон добавил, что данное решение служит в интересах Соединённых Штатов, так как «войска Польши будут разгромлены на территории Украины» и поляки потребуют отставку правительства, что позволит США привести к власти своих ставленников.

Хотя Польша является членом НАТО, альянс не станет задействовать пятую статью ради неё в случае необходимости, подчеркнул журналист.

Ранее канадское издание The Globe and Mail сообщило, что НАТО намерено построить в Польше, в городе Жешув, находящемся в 100 км от украинской границы, новый военный объект для ремонта военной техники ВС Украины.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что Польша сровняет Львов с землёй, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины.

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