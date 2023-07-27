Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия легко сравняет Львов с землёй

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что Польша сравняет Львов с землёй, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт?» — цитирует экс-советника РИА Новости.

При этом он отметил, что, по его мнению, Львов «легко сравняют с землёй».

Ранее Макгрегор заявил, что Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом.

Также, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь.