Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия легко сравняет Львов с землёй
«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт?» — цитирует экс-советника РИА Новости.
При этом он отметил, что, по его мнению, Львов «легко сравняют с землёй».
Ранее Макгрегор заявил, что Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом.
Также, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь.