Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции остаётся на повестке дня

Президент России Владимир Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, остаётся на повестке дня.

«Но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают», — отметил российский лидер.

При этом он добавил, что речь идёт о создании электронной торговой площадки.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией.

Также Путин заявил о перспективах расширения сотрудничества с Турцией после избрания Эрдогана.

Кроме того, Путин сообщил, что они с Эрдоганом запланировали телефонный разговор на среду, 2 августа.