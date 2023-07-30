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Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции остаётся на повестке дня

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Президент России Владимир Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, остаётся на повестке дня.

«Но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают», — отметил российский лидер.

При этом он добавил, что речь идёт о создании электронной торговой площадки. 

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией.

Также Путин заявил о перспективах расширения сотрудничества с Турцией после избрания Эрдогана.

Кроме того, Путин сообщил, что они с Эрдоганом запланировали телефонный разговор на среду, 2 августа.

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