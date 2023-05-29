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Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен реализовать проект газового хаба в Турции, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

«Мы ещё больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба», — цитирует Эрдогана ТАСС.

При этом он добавил, что российский лидер в своём поздравительном послании отметил создание хаба в Турции в регионе Фракии.

«Мы с ними сделаем это. И во Фракии будет хаб», — заявил Эрдоган.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Также сообщалось, что Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии доставки первого ядерного топлива на АЭС «Аккую». 

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