Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией
«Мы ещё больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба», — цитирует Эрдогана ТАСС.
При этом он добавил, что российский лидер в своём поздравительном послании отметил создание хаба в Турции в регионе Фракии.
«Мы с ними сделаем это. И во Фракии будет хаб», — заявил Эрдоган.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Также сообщалось, что Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии доставки первого ядерного топлива на АЭС «Аккую».