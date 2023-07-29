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Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»

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Российский президент Владимир Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»*.

«Договорённости были, других комментариев не будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов в Константиновском дворце.

Также президент заявил журналистам, что прекращение Россией участия в зерновой сделке не связано с передачей Турцией Украине командиров «Азова».

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара дала объяснения Москве по поводу этой ситуации.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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