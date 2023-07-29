Боррель: Евросоюз не признаёт лиц, пришедших к власти в Нигере в результате мятежа
- AP
«Евросоюз не признаёт и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате мятежа в Нигере», — написал он на своей странице в Twitter.
По словам Борреля, конституционный порядок должен быть восстановлен.
Ранее Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал от устроивших мятеж военных восстановить конституционную власть в стране в течение 15 дней.
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.