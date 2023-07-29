Африканский союз призвал военных в Нигере восстановить конституционную власть за 15 дней
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике объединения.
Отмечается, что союз осуждает произошедший в стране мятеж.
«Совет мира и безопасности Африканского союза... требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней с момента принятия настоящего коммюнике», — говорится в заявлении.
Вместе с этим в документе содержится призыв освободить президента и других задержанных военными.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.