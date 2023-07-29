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Вице-председатель движения русофилов: Запад стремится диктовать свои условия всему миру

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Вице-председатель Международного движения русофилов Сулейман Анта Ндьяй заявил RT на полях форума Россия — Африка, что Запад стремится диктовать свои условия всему миру.
Вице-председатель движения русофилов: Запад стремится диктовать свои условия всему миру
  • AP

«Россия на стороне правды... Западные страны хотят диктовать их условия всему миру, и эти условия нас не устраивают, а Россия, наоборот, уважает нас», — отметил он.

Представитель движения напомнил, что Россия никогда не занималась колонизацией и с ней не было противостояния. В то же время СССР учил у себя бесплатно студентов-африканцев, и сейчас они занимают высокие посты в Африке.

«Советский Союз помог движению освобождения. Когда был апартеид, Америка была на стороне (бывших властей. — RT) ЮАР, (а также. — RT) Франция и все капиталистические страны. Только Советский Союз выступал тогда против апартеида и был с африканцами. Этого мы не можем забыть», — подчеркнул Сулейман Анта Ндьяй.

Ранее дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо рассказала в интервью RT, что СССР десятилетиями поддерживал ЮАР в прошлом.

28 июля в Петербурге завершился форум Россия — Африка. RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.

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