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Дочь экс-президента АНК Тамбо заявила о поддержке ЮАР со стороны СССР

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Дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо рассказала в интервью RT, что СССР поддерживал ЮАР в прошлом.
Дочь экс-президента АНК Тамбо заявила о поддержке ЮАР со стороны СССР
  • RT

«Когда мы смотрим на мировую политику, никогда нельзя игнорировать национальные интересы. Если твоим национальным интересам отвечает левый курс, ты движешься влево; если правый, то вправо. И у каждой страны есть собственные причины. Не хочу заявлять, что одно лучше, другое хуже, но со своей точки зрения, как чернокожая южноафриканка, скажу: да, Советский Союз и многие социалистические страны нас поддерживали», — заявила она.

Тамбо отметила, что эти государства поддерживали южноафриканскую страну десятилетиями, а «многие западные страны, капиталистические страны не поддерживали».

«Но есть группа стран посередине. Скандинавские страны очень поддерживали дело борьбы с апартеидом и в целом с несправедливостью на нашем континенте. Так что, думаю, это зависит от глубины отношений с каждой отдельной страной, с её руководством», — добавила она.

Вместе с этим она подчеркнула, что играет роль и уровень образования в различных сообществах.

«Так, в Советском Союзе нас понимали хорошо, там проявили заинтересованность и уделили время тому, чтобы хорошо нас понять, и мы их хорошо понимали. Наша молодёжь ехала получать высшее образование в Москву, учила русский язык. Первый парень, с которым я встречалась, чернокожий южноафриканец, учившийся в России в университете, пытался научить меня говорить по-русски», — добавила дипломат.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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