Американская атомная подводная лодка приняла участие в учениях США и Южной Кореи

Американская атомная подводная лодка USS Annapolis приняла участие в военных учениях Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Как сообщает «Рёнхап», манёвры прошли в водах у южнокорейского острова Чеджудо.

Уточняется, что в рамках учений отрабатывались действия на случай появления подводной лодки КНДР в данном районе.

«Эти учения были подготовлены для укрепления возможностей реагирования военно-морских сил Южной Кореи и США и повышения оперативной совместимости при подготовке к проникновению северокорейских подводных лодок», — заявили в южнокорейских вооружённых силах.

Американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу 24 июля.