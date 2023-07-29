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Американская атомная подводная лодка приняла участие в учениях США и Южной Кореи

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Американская атомная подводная лодка USS Annapolis приняла участие в военных учениях Соединённых Штатов и Южной Кореи.
Американская атомная подводная лодка приняла участие в учениях США и Южной Кореи
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Рёнхап», манёвры прошли в водах у южнокорейского острова Чеджудо.

Уточняется, что в рамках учений отрабатывались действия на случай появления подводной лодки КНДР в данном районе.

«Эти учения были подготовлены для укрепления возможностей реагирования военно-морских сил Южной Кореи и США и повышения оперативной совместимости при подготовке к проникновению северокорейских подводных лодок», — заявили в южнокорейских вооружённых силах.

Американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу 24 июля.

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