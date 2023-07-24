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Американская атомная подлодка прибыла на южнокорейскую базу

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Американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу.

Об этом информирует агентство Yonhap.

Отмечается, что целью прибытия подлодки в порт является пополнение запасов.

Также командование ВМС Республики Корея заявило, что Вашингтон и Сеул продолжат укреплять оборонное сотрудничество и проводить различные обмены.

Ранее в Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее.

Кроме того, в Пентагоне сообщали, что США планируют отправить в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие.

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