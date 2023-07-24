Американская атомная подлодка прибыла на южнокорейскую базу
Об этом информирует агентство Yonhap.
Отмечается, что целью прибытия подлодки в порт является пополнение запасов.
Также командование ВМС Республики Корея заявило, что Вашингтон и Сеул продолжат укреплять оборонное сотрудничество и проводить различные обмены.
Ранее в Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее.
Кроме того, в Пентагоне сообщали, что США планируют отправить в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие.