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В Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее

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Американская стратегическая подводная лодка с ядерным вооружением на борту находится в южнокорейском порту Пусан.
В Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла. 

«В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане», — говорится в сообщении агентства.

Кэмпбелл также добавил, что произошедший впервые за несколько десятилетий заход субмарины США в южнокорейский порт призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договорённостям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.

Ранее «Рёнхап» сообщило, что впервые за десятилетия США направят в Южную Корею подводную лодку с ядерным вооружением.

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