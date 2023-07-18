В Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее
- Gettyimages.ru
- © Walter Bibikow
Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла.
«В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане», — говорится в сообщении агентства.
Кэмпбелл также добавил, что произошедший впервые за несколько десятилетий заход субмарины США в южнокорейский порт призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договорённостям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.
Ранее «Рёнхап» сообщило, что впервые за десятилетия США направят в Южную Корею подводную лодку с ядерным вооружением.