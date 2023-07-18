В Белом доме заявили, что подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее

Американская стратегическая подводная лодка с ядерным вооружением на борту находится в южнокорейском порту Пусан.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курта Кэмпбелла.

«В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане», — говорится в сообщении агентства.

Кэмпбелл также добавил, что произошедший впервые за несколько десятилетий заход субмарины США в южнокорейский порт призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договорённостям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.

Ранее «Рёнхап» сообщило, что впервые за десятилетия США направят в Южную Корею подводную лодку с ядерным вооружением.