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«Рёнхап»: США направят подлодку с ядерным оружием в Южную Корею

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Впервые за десятилетия США направят в Южную Корею подводную лодку с ядерным вооружением.
«Рёнхап»: США направят подлодку с ядерным оружием в Южную Корею
  • Gettyimages.ru
  • © michaelbwatkins

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

«В ближайшем будущем можно ожидать... захода в порт атомной подводной лодки, вооружённой баллистическими ракетами», — сказал он.

В СМИ подчеркнули, что заход подобной подлодки с ядерным оружием в корейский порт произойдёт впервые за десятилетия.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что действия США провоцируют напряжённость на Корейском полуострове.

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