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МИД России: действия США провоцируют напряжённость на Корейском полуострове

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Ситуация на Корейском полуострове является непредсказуемой, действия США и их союзников провоцируют напряжённость, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
МИД России: действия США провоцируют напряжённость на Корейском полуострове
  • РИА Новости

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она является.

«К сожалению, у нас нет поводов для особого оптимизма, поскольку действия, предпринимаемые США и их союзниками в этом регионе, провоцируют напряжённость», — цитирует ТАСС Руденко.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове.

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