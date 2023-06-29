Пентагон: США планируют отправить в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о планах Соединённых Штатов отправить в Южную Корею подлодку класса «Огайо», способную нести ядерное оружие.

«В будущем подводная лодка класса «Огайо», которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею», — цитирует его РИА Новости.

При этом Райдер не уточнил, будет ли подлодка оснащена ядерным оружием в ходе предстоящего «визита».

В апреле президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что действия США провоцируют напряжённость на Корейском полуострове.