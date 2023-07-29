Пентагон: США контактируют с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США контактируют с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии.

Об этом он сказал, выступая в австралийском Брисбене.

«Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что американская сторона намерена продолжать осуществлять операции в воздушном пространстве Сирии так, как посчитает нужным.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что Соединённые Штаты дезинформируют общественность по поводу полётов своих беспилотников в Сирии.