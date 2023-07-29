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Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая

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Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии страны, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном.
Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что во время переговоров страны договорились продолжать развитие сотрудничества и вместе реагировать на сложную международную обстановку.

«Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию», — сказано в заявлении.

27 июля президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-й годовщиной победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

28 июля министр обороны России Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств.

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