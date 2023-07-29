Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии страны, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что во время переговоров страны договорились продолжать развитие сотрудничества и вместе реагировать на сложную международную обстановку.

«Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию», — сказано в заявлении.

27 июля президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-й годовщиной победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

28 июля министр обороны России Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств.