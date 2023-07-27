Узнать больше

Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-й годовщиной победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.
Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне
  • РИА Новости

«В ходе жестоких сражений 1950—1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины», — говорится в послании Путина.

Он подчеркнул, что весомый вклад в разгром противника внесли и советские военнослужащие, сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.

«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания — благополучия и мира», — отметил президент России.

Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам ранее назвал визит российского министра обороны Сергея Шойгу знаменательным моментом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить