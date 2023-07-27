Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне
- РИА Новости
«В ходе жестоких сражений 1950—1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины», — говорится в послании Путина.
Он подчеркнул, что весомый вклад в разгром противника внесли и советские военнослужащие, сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.
«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания — благополучия и мира», — отметил президент России.
Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам ранее назвал визит российского министра обороны Сергея Шойгу знаменательным моментом.