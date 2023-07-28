Ким Чен Ын обсудил с Шойгу стратегическое и тактическое взаимодействие КНДР и России

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».

Как отмечает агентство, стороны обсудили целый ряд вопросов, включая продолжение «развития стратегического, тактического взаимодействия и сотрудничества» двух государств по разным направлениям, в частности в сфере государственной обороны и безопасности.

По имеющимся данным, беседа главы КНДР и российского министра обороны проходила в рабочем кабинете северокорейского лидера.

Ранее сообщалось, что Шойгу и Ким Чен Ын присутствовали на торжественном военном параде в Пхеньяне.

На военном параде КНДР показала новые беспилотники и две межконтинентальные ракеты.