Ким Чен Ын обсудил с Шойгу стратегическое и тактическое взаимодействие КНДР и России
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».
Как отмечает агентство, стороны обсудили целый ряд вопросов, включая продолжение «развития стратегического, тактического взаимодействия и сотрудничества» двух государств по разным направлениям, в частности в сфере государственной обороны и безопасности.
По имеющимся данным, беседа главы КНДР и российского министра обороны проходила в рабочем кабинете северокорейского лидера.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Ким Чен Ын присутствовали на торжественном военном параде в Пхеньяне.
На военном параде КНДР показала новые беспилотники и две межконтинентальные ракеты.